Théâtre de rue

Pour Giorgio di Maio, le balcon est la loge idéale pour assister au spectacle théâtral que les Napolitains mettent en scène chaque jour dans les ruelles de la ville, chacun avec son propre rôle. Il y a ceux qui se défendent, ceux qui négocient, ceux qui séduisent et ceux qui s’exposent uniquement pour dissimuler leur fragilité.

Bref, sur les balcons de Naples, personne n’est spectateur mais acteur. Il y a notre regard mais lui-même est regardé. Chacun participe aux transformations de la vie quotidienne mais aussi à à la socialité.

D’ailleurs, et sur une telle proéminence, Eduardo De Filippo est devenu héritier de la grande tradition théâtrale napolitaine et protagoniste de ‘Questi fantasmi » ! Ce lieu fait désormais partie de l’imaginaire collectif.

Le balcon est devenu un lieu du rituel quotidien comme le café. Tasse à la main, entre une gorgée et l’autre, le photographe converse avec un voisin invisible. Et ses images inventent une auto-narration, un seuil, un jeu entre paraître et vérité possible.

jean-paul gavard-perret

Giorgio di Maio, « Du balcon d’Eduardo », 2026, voir sa page Instagram.