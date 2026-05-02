Quand la charrue du bleu passe dans le ciel

Dans « sa » Californie et pour se mettre en scène, Kourtney Roy joue les modèles voire l’actrice, dans des clichés de l’Etat où les paysages qui ressemblent aux décors des studios d’Hollywood, le tout derrière la vie normale de ceux qui font partie des espaces que l’on ne regarde plus.

Avec son look de dactylo et pin-up, Kourtney Roy envisage la Californie comme un spectacle. Les panneaux publicitaires ou signalétiques, les stations-services ou les routes, la spontanéité jusqu’au bout des cheveux (des perruques), les couleurs souvent primaires et la persistance de lignes verticales et horizontales deviennent une atmosphère entre Lynch (surtout) et Hitchcock en jouant du décalage et de la stupéfaction là où le calme dérange.

Dans ces autoportraits, l’artiste redéfinit de vagues identités dans l’espace devenu jeu. La beauté s’y exprime en liberté en une suite de farces qui ne sont jamais obscènes.

jean-paul gavard-perret

Kourtney Roy, California, Editions Louis Vuitton, 2026, 120 p. – 18,00 €.