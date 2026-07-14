La perle de ton flipper

(Partie gagnante)

J’ai appris avec toi la délicatesse. J’ai appris que l’amour ne se gagne pas par la force, mais par l’écoute. Qu’on peut être aimé sans être envahi. Qu’on peut aimer sans prendre.

Tu as fait de mon cœur une maison habitable. Une maison où chaque chose a sa place, même la fatigue, même la peur. Une maison où l’infime compte : le bruit de ton pas sur le sol quand tu marches nue dans l’appartement. Ta lenteur précise ton déplacement quand tu es là. Et le monde cesse d’être flou. Il a ton centre.



jean-paul gavard-perret

Photo : Elleen Perrier