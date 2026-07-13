Ici sont les Dragons (création collective du Théâtre du Soleil / Ariane Mnouchkine)

Un grand spectacle populaire, inspiré par des faits réels et en plusieurs époques

Deuxième Époque : 1918 – Choc et Mensonges – 1933

Tensions historiques

On se situe à la fin de la Première Guerre mondiale. Trotsky exprime son opposition à la signature de l’accord de Brest-Litovsk, imposé par Lénine, qui associe cette reddition à un durcissement du régime. Puis le discours de Wilson, les quatorze points résonnent aux oreilles des soldats du nord de la France. On assiste aux tensions politiques, en Allemagne, entre les socialistes et les socio-démocrates, mais aussi à l’émergence des forces obscures, quand on souligne l’ascension de Dietrich Eckart, un des inspirateurs de Hitler.

Dans l’hexagone, ce sont les débats sur les réparations dues par les Germains qui font rage ; c’est la tentation d’humilier la nation vaincue qui est exprimée. Au congrès de Tours, en dépit du discours de Léon Blum, les divergences s’imposent concernant l’allégeance à Moscou : la scission entre réformisme et socialisme révolutionnaire est inévitable. Trostky ordonne la répression de la mutinerie de Kronstadt en 1921, dessinant la route vers une politique hégémonique puis totalitaire du parti, via la mort de Lénine, en témoigne la persécution de Boulgakov. En Allemagne, Hitler n’est condamné que de façon mineure pour haute trahison. La restauration de la grandeur du pays se fera par la désignation de deux boucs émissaires : le marxisme et le judaïsme, tandis que s’expriment grossièrement les ambitions expansionnistes du Japon. En Angleterre, c’est une politique d’apaisement pacifique qui s’impose ; Churchill est montré submergé par les événements.

Pour nous emporter dans le flot de l’histoire, la troupe a construit des tableaux qui signent en les symbolisant ou en les résumant les moments charnière du cours des événements. Ont été retenues des scènes significatives, au fort pouvoir évocateur, jouées schématiquement, parfois au risque de la caricature. Mais les représentations s’enchaînent allègrement sans laisser l’attention se reposer. Tiens, Staline réduit l’Ukraine à la famine. Il est vrai que nous étions réunis pour comprendre les racines de la guerre qui ne cesse de se poursuivre, sans que ce thème des origines du conflit ne joue le rôle de fil conducteur. Cordelia intervient moins que dans les précédents spectacles, tandis que les Babayagas se montrent plus souvent, alléguant les forces mystérieuses qui nous régissent aux prises avec l’histoire.

Tout cela n’est pas un mal, donne de la vivacité au spectacle, qui ne sait pas où il nous emmène, non plus que le flot des récits de réalité dans lesquels nous sommes pris.

christophe giolito

Ici sont les Dragons

(création collective du Théâtre du Soleil / Ariane Mnouchkine)

Avec Shaghayegh Beheshti, Duccio Bellugi-Vannuccini, Nolan Berruyer, Aline Borsari, Sacha Bourdo, Hélène Cinque, Ciaran Cresswell, Ève Doe Bruce, Maurice Durozier, Andrea Formantel Riquelme, Clémence Fougea, Victor Gazeau, Astrid Grant, Ariane Hime, Judit Jancsó, Dominique Jambert, Seear Kohi, Hanna Kuzina, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Andrea Marchant Fernandez, Vincent Mangado, Pamela Marin Munoz, Vincent Martin, Alice Milléquant, Tomaz Nogueira da Gama, Vijayan Panikkaveettil, Marilou Poujardieu, Xevi Ribas, Elise Salmon, Jean Schabel, David Stanley, Mitia Zloto,

et les voix de Artem Bannikov, Ciaran Creswell, Maurice Durozier, Clémence Fougea, Johannes Oliver Hamm, Judit Jancsó, Brontis Jodorowsky, Hanna Kuzina, Charlotte Krenz, Vincent Mangado, Vincent Martin, Egor Morozov, Iori Onoguchi, Arman Saribekyan, Reiichi Sato, Onochi Seietsu, Rainer Sievert, David Stanley, Amoto Taniguchi, Artem Tokmakov, Martin Vaughan Lewis, Ira Verbitskaya, Philipp Weissert, Hao-Yang Wu, Yuriy Zavalnyouk, Alexandre Zloto.

Musique Clémence Fougea ; son Thérèse Spirli, assistée de Mila Lecornu ; images Diane Hequet ; lumières Virginie Le Coënt, Noémie Pupier, assistées de Lila Meynard ; peintures Elena Ant, assistée de Hanna Stepanchenko ; soies Ysabel de Maisonneuve ; masques Erhard Stiefel, assisté de Simona Vera Grassano ; masques et accessoires Xevi Ribas, Miguel Nogueira, Lola Seiler, Sibylle Pavageau, assistés de Léo Dalric ; figurines Miguel Nogueira ; costumes Marie-Hélène Bouvet, Barbara Gassier, Nathalie Thomas, Annie Tran, Elisabeth Cerqueira, avec l’aide de Fanny Copéré, Zoé Lenglare, Patricio Luengo, Andréa Millerand, Chloé Bucas ; perruques et coiffures Jean-Sébastien Merle ; décors David Cohen Buizard, Naweed Kohi, Reza Rajabi, Aref Bahunar, Pablo Canon-Rozain, Noël Chainbaux, Olivier Ros avec l’aide de Martin Claude, Clément Vernerey, Pierre Mathis-Aide, Chloé Combes ; effets spéciaux Astrid Grant, avec l’aide de Nolan Berruyer, Ève Doe Bruce, Judit Jancsó, Hanna Kuzina, Alice Milléquant, Marilou Poujardieu ; conseils historiques Galia Ackerman, Stéphane Courtois ; archiviste Dominique Hambert ; traduction des archives Johannes Oliver Hamm, Rainer Sievert, Philipp Weissert ; assistant à la mise en scène Alexandre Zloto ; surtitrage Manon Ricou ; régie générale Aline Borsari, assistée de Seear Kohi ; régie images Diane Hequet, en alternance avec Axel Caudal et Pierre Lupone.

Au Théâtre du Soleil, Cartoucherie, 75012 Paris, spectacle créé le 12 mars 2026, repris à partir du 30 septembre 2026, Deuxième Époque : le mercredi et le jeudi à 19h30, le dimanche à 14h,

un vendredi sur deux à 19h30, un samedi sur deux à 14h. Première Époque : un vendredi sur deux à 19h30. Intégrale : un samedi sur deux à 14h. Durée : 2h45 (première époque, entracte compris), 3h10 (deuxième époque, entracte compris).

https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/notre-theatre/les-spectacles/ici-sont-les-dragons-2024-2470

Location pour les individuels 01 43 74 24 08, tous les jours de 11h à 18h

Pour les collectivités, groupes d’amis 01 43 74 88 50, du lundi au vendredi de 11h à 18h

En ligne via Théâtre Online : Deuxième Époque Intégrale Première Époque

Production Théâtre du Soleil – Coproduction TNP – Villeurbanne

Avec le soutien exceptionnel, à l’occasion de la célébration des 60 ans du Théâtre du Soleil, de la Région Île-de-France, du ministère de la Culture et de la Ville de Paris.