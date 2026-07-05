Retrouver terre

Sur une période d’un an, Catia Montagna s’est rendue dans un large potager créé par un jeune couple au pied des Apennins, au sud de Parme. Dans leur magasin à la ferme il vend ses produits aux habitants de la région tandis qu’une vieille maison, actuellement inhabitable, est en cours de rénovation et est envisagée comme un futur lieu de rencontre et d’activités.

Elena et Luca ont fait un choix de vie qu’il serait réducteur d’idéaliser. Leurs journées sont rythmées par un travail acharné. Avec des moyens limités, ils se consacrent à des recherches minutieuses, cherchant à innover en remettant au goût du jour d’anciennes variétés de cultures et des méthodes agricoles traditionnelles afin de promouvoir une agriculture durable et tisser des liens autour de chez eux.

Le couple a renoncé à des carrières plus lucratives pour embrasser un autre mode de vie, capable de contribuer à réparer les dégâts causés à notre planète par les activités humaines motivées par le profit. Et la photographe l’a observé dans sa relation symbiotique avec la terre. Ces images créent une réflexion, font resurgir des émotions transmises de génération en génération et forgent une identité oubliée.

jean-paul gavard-perret

Catia Montagna, Avec Leurs Mains dans la Terre, L’Oeil de la Photographie, 2026 et https://www.catia3690.com/