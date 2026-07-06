Eric Schnakenbourg, Charles XII. Roi de Suède et homme de guerre. 1682-1718

Un personnage de roman

On ne peut que très vivement conseiller la lecture de cette biographie absolument passionnante du roi de Suède Charles XII. Ecrite d’un style clair et agréable, dense en informations, rigoureuse, elle entraîne le lecteur français dans un espace géographique, en compagnie de personnages, très peu connus, alors que le destin de l’Europe s’est joué dans les plaines de Russie. Une fois encore…

Tout d’abord, l’auteur trace avec précision et recul la personnalité de ce grand roi, arrivé très jeune sur le trône de Suède, homme de guerre, présent sous la mitraille, audacieux, voire téméraire, tué d’une balle en pleine tête dans des circonstances bien mystérieuses. Il fut un roi de guerre, de tendance absolutiste, très secret, enfermé dans une vie austère consacrée au travail, sans épouse, sans plaisir.

Ensuite, il décrit dans le détail la recomposition géopolitique majeure traversée par la Suède sous le règne de Charles XII. A son avènement, elle exerçait sa domination sur la Baltique, à la tête d’une sorte d’empire du Nord, actrice majeure des relations internationales depuis au moins le XVIIè siècle. A sa mort, il n’en restait pas grand-chose. En cause ? La confrontation majeure et quasi existentielle avec l’autre grande puissance nordique, en pleine expansion : la Russie de Pierre Ier qui sut s’appuyer sur la coalition des ennemis de l’hégémonie suédoise.

Enfin, la partie de l’ouvrage consacrée à la Grande Guerre du Nord (1700-1721) est proprement stupéfiante avec le récit détaillé de la campagne de Russie qui annonce déjà les deux autres, celles de 1812 et 1941. Déjà l’immensité, le climat et l’endurance russes engloutirent l’armée suédoise, défaite à la bataille de la Poltava, le 28 juin 1709. Une bataille qui scella le sort de Charles XII, devenu un roi fugitif et réfugié dans l’Empire ottoman (autre récit saisissant du livre !), mais aussi de l’Europe du Nord-Est désormais marquée par l’installation de la puissance d’où elle ne repartit jamais.

Un brillant livre d’histoire, sur un personnage de roman, en plein écho avec notre temps.

frederic le moal

Eric Schnakenbourg, Charles XII. Roi de Suède et homme de guerre. 1682-1718, avril 2026, 464 p. – 25,00 €.