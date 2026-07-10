Davide Puma, Io natura. La Meccanica divina (exposition)

Nature et mécanique

IO NATURA – La meccanica divina est le titre de l’exposition personnelle de l’artiste Davide Puma, considéré comme l’une des voix les plus poétiques de l’art contemporain italien. La Sala d’Arme sera transformée en un jardin de couleurs, un chemin qui se développera entre peintures de format moyen et grand, où des paysages lumineux et éphémères, des natures luxuriantes comme dans la peinture baroque, des figures métaphoriques, des animaux gardiens, des reines d’éléments et des archétypes mythologiques seront révélés pour étudier la relation entre l’homme, la nature et l’univers, à travers un parcours pictural dédié aux thèmes de la transformation, de la présence et de la connexion entre visible et invisible.

Le titre rend hommage à Léonard de Vinci et à sa façon de se signer, Io Leonardo. Ici, c’est la nature qui crée et est créée, dans une symphonie de couleurs et une danse de tous les éléments. Le sous-titre, « La Mécanique Divine », donne une clé importante à l’interprétation, ouvrant à une nature idéalisée et donc divine, un langage universel dans lequel la Sainte, la Grande Prêtresse, la Dame au flamant rose, le Centaure, le poisson fleuri et les différents gardiens du seuil trouvent leur place, tous le fruit d’un processus créatif personnel. Comme dans les bestiaires médiévaux, certains éléments emblématiques apparaissent dans les peintures, comme le symbole du lys, une icône de pureté, très chère à Florence.

Les éléments des œuvres de Davide Puma interagissent en harmonie, dans un flux personnel et une liberté picturale qui restent néanmoins en dialogue avec les grands maîtres : la lumière rappelle celle de Fra Angelico ; les coups de pinceau vibrants sont idéalement liés à Monet, qui trouva une nouvelle inspiration dans la terre ligure de Puma, à Bordighera. Les toiles vibrent grâce à sa virtuosité technique, spatule et pinceau forment une texture personnelle et un effet matériel qui dépasse la surface, s’introduit dans les irrégularités, apportant de la lumière.

Une telle expérience réunit l’art contemporain, la nature et le patrimoine historique dans l’un des lieux symboliques de Florence. Les œuvres de Davide Puma invitent à réfléchir à la relation profonde qui lie les êtres humains à l’environnement qui les entoure, nous offrant une vision dans laquelle la nature n’est pas seulement un arrière-plan, mais le protagoniste et une partie intégrante de l’existence.

A une époque marquée par la fragmentation numérique et la perte de sens, il est important que l’art retrouve une fonction régénératrice et relationnelle. Davide Puma ne propose pas une spiritualité abstraite ou une spiritualité éloignée de la réalité, mais une spiritualité profondément enracinée dans la matière, la nature et l’expérience concrète de la vie. Davide Puma déclare : » La mienne est une invitation à renaître à une nouvelle vie. Tous les éléments participent à cette danse, les poissons comme les étoiles là où le micro et le macro se rencontrent. »

Jaillit une cosmogonie d’énergie, d’éléments, de matière. Puma propose l’idée d’un univers compris comme un organisme vivant en évolution continue, résultat d’une itération mécanique entre particules élémentaires. C’est précisément par la réflexion sur le thème du mouvement, du changement et de la transformation incessante de la nature que l’artiste parvient à façonner son intuition personnelle du monde et à contribuer à l’apprentissage de cette « mécanique de l’univers » qui est à la base de toutes ses peintures.

jean-paul gavard-perret

Davide Puma. Io natura. La Meccanina divina, Palazzo Vecchio, Florence, jusqu’au 27 juillet 2026.