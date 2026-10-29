La ferme !

(Sans sous-sol)

Ne laissons pas agir le langage en ses bavardes imprécations sur l’amour sans le comprendre. La parole est son symptôme mais ne peut légiférer sur lui. Agiter des concepts sous prétexte de manier les sentiments, c’est dresser des barricades qui permettent à l’épris de se blanchir de ses erreurs ou ses péchés. C’est donc une langue de bois. Elle n’est que magie conjuratoire.

Alors, que faut-il réellement agir sur l’amour? Sa nature n’a pas besoin qu’on le reproduise dans le langage. Personne ne peut le changer même si le délire verbal se veut exclusivité poétique. Il n’y a pas de miracle. A l’inconscient de laisser son chaos qui s’altère et se meut. Tout nominalisme n’aménage que ses propres moyens en croyant creuser notre sous-sol.

jean-paul gavard-perret

Photo : Anders Petersen