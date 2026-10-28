Entre la terre et l’eau

Marco Berti Palazzi explore les territoires urbains et extra-urbains à la manière d’un « botaniste du trottoir ». Privilégiant l’errance et la lenteur du regard, il photographie des paysages « anthropisés » et vernaculaires, composés de lieux, d’objets, d’architectures simples et ordinaires – traces silencieuses et discrètes de la condition humaine.

Son livre propose une exploration du territoire formé par Venise et sa lagune. À rebours des représentations pittoresques ou documentaires, et pour une méditation visuelle où le vide et le plein, l’eau et la terre, le silence et la présence se répondent.



Les photographies donnent à voir un territoire en perpétuelle transformation, où les espaces naturels et les architectures témoignent d’un paysage façonné au fil des siècles par les interactions entre les milieux et les activités humaines. Elles dessinent une géographie de la lagune qui révèle moins une ville qu’une manière de l’habiter et de la percevoir. Elle et ses îles oscillent entre ces deux pôles : permanence et métamorphose.

jean-paul gavard-perret

Marco Berti Palazzi, Aquapelago, atlas d’une ville invisible, Éditions Odyssée, 2026, 104 p. – 34,00 €.