Kristell Loquet, Portrait de lui sans lui. Dix récits-photos de Jean-Luc Parant

L’Encore

Jean-Luc Parant s’est éteint brusquement en 2022. Il laissa sa compagne Kristell Loquet face à un vide dont la lecture de ce livre fait éprouver le vertige. Composé de discours et de textes d’hommages de l’autrice au défunt (se refermant sur un inédit), l’ouvrage est un travail de deuil patient, pieux et fervent voire plus : un chant.

L’autrice est elle-même, dans le monde d’après la perte. Elle reste en quête de talismans pour l’aider à continuer de vivre. Et son objectif d’aimante reste de perpétuer et restaurer l’œuvre de Parant.

Elle montre l’attention sur des détails éloquents révélateurs de la nécessité du travail réalisé par le plasticien. Dès lors, et face à l’absurdité déchirante de la disparition, Kristell Loquet retisse du sens à partir de ce que Parant laissa : entre autres, des objets fétiches qui parlent de lui (les lunettes et la veste pour ses lectures publiques), des lieux (comme son immense bibliothèque).

De tels « fétiches » ou vestiges cernent la présence de celui qui fut le maître des dessins, d’une sculpture particulière, de poèmes qui traduisent un monde ouvert et généreux que Parant a patiemment constitué pour lui et les autres.

De plus, Kristell Loquet guette et rassemble des signes par lesquels son compagnon continue de s’adresser à elle en un dialogue entamé à leur rencontre et poursuivi au-delà de la mort, dans lequel l’art et la poésie de Jean-Luc Parant occupent un rôle fondamental.

L’autrice nous accorde de pénétrer dans une telle intimité jusque dans la grammaire et la ligne directrice de ses travaux. Esto memor (« n’oublie jamais », en latin) la boule et les yeux, la main et le regard là où s’annoncent la nuit et le jour, la terre et le ciel, la limite du corps et l’infini de l’espace.



Les éléments retenus par Parant furent les artefacts d’éléments universels. Kristell Loquet peut donc y trouve les débuts d’une consolation et nous fait ressentir ce que cet artiste et son art ont d’unique et d’irremplaçable.

jean-paul gavard-perret

Kristell Loquet, Portrait de lui sans lui. Dix récits-photos de Jean-Luc Parant , L’Atelier Contemporain, Strasbourg, 2026, 130 p. – 25,00 €.