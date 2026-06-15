Marino Parisotto, La mode italienne de Marino Parisotto (exposition)

Icone de la mode italienne



Dans le cadre de la 3ème Biennale Art et Culture de la ville d’Aix en Provence (dont l’Italie est le pays invité), La Manufacture, présente une exposition du photographe Marino Parisotto. Il s’impose comme l’une des figures les visionnaires de la photographie de mode des années quatre-vingt-dix et de la première décennie du XXIᵉ siècle.

Ses collaborations avec les grandes maisons de mode italienne lui ont permis de forger une image du style italien fondée sur la retenue, la sensualité et la densité symbolique.

Son œuvre se déploie dans un espace liminaire où l’image cesse d’être un simple vecteur de représentation pour devenir un dispositif culturel à part entière. Le photographe travaillant avec l’argentique occupe une position singulière dans le champ de la création : il agit comme un agent de révélation du sacré.

Le hasard parfois devient une composante et l’erreur un caractère, ce qui met en lumière la dimension fondamentalement dialectique de l’œuvre : une esthétique fondée sur la coexistence des contraires, où la beauté se nourrit de tension, d’ambiguïté et d’inquiétude.

De telles images maintiennent un état de suspension, un équilibre instable qui en renforce la charge poétique et sa fascination.

jean-paul gavard-perret

Marino Parisotto, La mode italienne de Marino Parisotto, La Manufacture, Aix en Provence, du 13 juin au 31 juillet 2026.







