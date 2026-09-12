Epines et roses

Jason Langer est un photographe américain, basé à Portland, dans l’Oregon. Il explore les thèmes d’identité, d’intimité et de la condition humaine. Ici, ses photographies se tournent vers l’univers exubérant et excentrique du spectacle nocturne de Portland. Il y a réalisé des reportages sur des artistes dont le corps est vecteur d’expression à la fois érotique et politique.

Ses photographies couleur intimistes, prises en coulisses dans des clubs de striptease et au domicile des artistes, offrent un rare aperçu des dessous du spectacle. Dans Subrosa (du latin « sous la rose »), l’expression est associée au secret et à ce qui se dit en confidence.

Mais le titre évoque aussi Portland, la « Ville des roses », où ces photographies et ces entretiens ont été réalisés, ainsi que la sous-culture qui se cache sous ses parterres de roses. Subrosa and the Cult of Aphrodite est donc à la fois un document et un miroir, une ode à ceux qui, tout en parvenant à payer leur loyer, osent vivre, aimer et se produire de manière provocante.

jean-paul gavard-perret

Jason Langer, Subrosa and the Cult of Aphrodite, Kherer Verlag, 2026, 144 p. – 48,00 €.