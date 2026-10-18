Giuilanio Da Empoli, Le fondateur

L’enchanteur pourrissant

D’origine italienne et suisse, Giuliano da Empoli est écrivain et conseiller politique. Après Les ingénieurs du chaos (2019), Le mage du Kremlin (2022) et L’heure des prédateurs (2025), dans Le fondateur, le conseiller politique déchu G. est enrôlé à sa grande surprise par Alexander Zimmer, le fondateur d’une société de surveillance tentaculaire.

Mais les organisateurs de conférences n’ont pas toujours de chance. Ils font tout dans les règles de l’art, réservent longtemps à l’avance un lieu spectaculaire et un titre aguicheur. Mais au moment crucial, tout tombe à l’eau. « J’aurais dû, en théorie, en être l’une des attractions : le bras droit de l’énergique président du Conseil qui était en train de transformer l’Italie », dit le héros, même si ses conseillers disaient:. « Il ne peut pas rater ça, disaient-ils, nous construisons l’événement autour de lui. », ajoute-t-il.



Au lieu de petit prince de la politique, il est devenu crapaud. Même s’il avait reconverti son équipe en citrouille politique qui ne devait que perdurer. Da Empoli décrit son échec dans ce que devient le monde des empereurs impitoyables devenu désenchanté pae un tel enchanteur pourrissant. Le romancier présente ainsi cette partie d’échec où le héros croit atteindre la case de la victoire de « l’échec et mat ». Et écrit tel quel, c’est fantastique !

jean-paul gavard-perret

Giuilani Da Empoli, Le fondateur, Gallimard, 2026, 288 p. – 22, 50 €