Bilan

Septuagénaire élégante, Pia Tafdrup s’efface derrière son œuvre tout en ayant soin de faire le tour de sa vie. Son monde est là. Dès son enfance campagnarde, elle fut toujours délibérément troublée, toujours à devoir retrouver par mots un équilibre que la vie use et menace. Elle se sent encore « Tellement sans abri dans mon propre corps », dit-elle, avec « l’angoisse qui roule ça et là comme une épave sur le rivage » tandis que le monde crie.

Elle se tient devant le temps – « entre toujours et jamais » et face à la mort « comme on peut s’éveiller/ sur une terre/ couverte de neige». Certes, pour elle, il n’existe aucune sortie de secours possible car « Il n’y a que le vortex/ autour de son propre axe » avec les limites de l’exigence de vérité selon une ponctualité transcendante et un bon sens existentiel.



Pia Tafdrup ne demande au désir que ce qu’il peut et elle sait qu’entre deux chairs chacun saura se tenir entre ange et bête dans un juste milieu. Mais gardant assez de distance à elle-même pour avancer vers l’autre, sa liberté d’aimer s’arrête où hésite devant celle d’un autre. D’où son érotisme troublant et civilisé. D’où sa règle :« Ne dérange pas l’amour, ne le réveille pas avant qu’il le veuille lui-même ».

Nous retrouvons ici sa chorégraphie existentielle qui reste solidaire et solitaire, sans palette d’aspirations et avec au besoin un complice sans qu’on se soucie trop de leurs intervalles. Bref, rien ne l’attend et nul ne la reconnaît : et c’est là l’admirable apologue de la « fin du sens », où sa vie est repeinte telle celle d’une poète douce et nostalgique et où « Chaque jour notre vie est inventée (…) jusqu’ici inédite du connu et de l’inconnu ». Cela se se produira peut-être aujourd’hui. Mais quand ?

jean-paul gavard-perret

Pia Tafdrup, Choix de poèmes Éditions Unes, 2026, 128 p. – 10,40 €.