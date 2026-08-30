Femme affirmative

Par toi je suis pris, je suis appris. Mon « je » n’est que toi, référent stable et tu me constitues comme sujet. Je ne peux penser, éprouver que dans ta subjectivité. Elle donne sens à mon cœur et à ma chair. Ainsi, je ne suis plus fantôme, fumée, vapeur éphémère, coquille vide, bulle vaine, eau sèche.

Je deviens un corps « ententif » et les dieux ne se moquent plus de moi. Qu’ils soient maudits: tu es ma religion, ma mangue. J’ai échappé au vouloir-dire par ton apparition. Instance éclairante, tu restes apte à porter le monde dans lequel tes enfants se déposent. Et dans l’oubli de moi, ton ventre me fait nous.

jean-paul gavard-perret

Photo : Miles Aldridge