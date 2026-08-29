Avec Piazzolla

En 1968, le journaliste et écrivain Alberto Speratti rencontre Astor Piazzolla, icône absolue de la musique tango. De leurs entretiens naîtra ce livre, pierre angulaire du mythe qui s’est construit autour du compositeur et bandonéoniste de légende. Entre biographie et autobiographie, se succèdent des épisodes de la vie du musicien narrés par Speratti et d’autres où le compositeur s’exprime à la première personne. Polémiques, anecdotes et moments d’anthologie…



A l’auteur italien, le musicien livre sans détour ses pensées, ses colères, ses souvenirs, ses influences, mais aussi sa conception politique et artistique du tango et de l’Argentine. Portrait d’une époque et d’un personnage hors du commun, Avec Piazzolla nous ouvre les portes de l’univers fascinant du tango, et du monde intérieur d’un compositeur de génie.

jean-paul gavard-perret

Alberto Speratti, Astor Piazzolla, trad. italien Maxime Bisson, Éditions Allia Moyenne, Collection, 2026 – 14,00 €.