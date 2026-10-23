(Comme ça vient)

Le monde peu à peu s’en va et nous aussi nous nous en allons, entre apathie ou goguenardise, par sursauts de précautions et de tactiques pour éviter de ruminer l’envahisseuse (vous voyez ce que je veux dire). En Haute Savoie, des haies sont rasées et des talus comblés mais des pousses à peine émergées tentent de grandir et de proliférer.

Elles sont gentilles, d’autant que les nuées d’insectes exterminés par un Attila chimique ne les agacent plus. Seuls les sangliers résistent dans leur dérive allégorique et leur faim de maïs aux épis bandés sous la jupe hypocrite de leur blonde barbe.

jean-paul gavard-perret

Photo : Markus Klinko