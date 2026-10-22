Espace et temps

Sous la direction de Massimo Siragusa et pour ce projet, Maurizio Cianciarelli d adopte le rythme d’un Tanka avec sa structure articulée en 5 vers et des formules métriques basées sur seulement deux ensembles syllabiques : cinq et sept syllabes.

Le souffle asymétrique de cette cadence, qui dans le tanka alterne les vers en Quinaire/Septenaire/Quinaire/Septenaire/Septenaire, est repris dans le récit photographique à travers l’alternance, dans les cinq images de chaque série, de photos simples et de diptyques selon la séquence : : Photo simple, Diptyque, Photo simple, Diptyque/



Ce qui a fasciné Maurizio Cianciarelli dans le tanka, c’est avant tout sa plasticité, son caractère à la fois libre et concret, sa franche vocation métamorphique. D’un côté, il a résisté aux siècles sans modifier sa structure métrique, de l’autre, cette petite forme poétique s’est ouverte peu à peu aux contenus les plus divers, de ceux typiquement « courtois » (l’amour et la nature, les galanteries, les soupirs, les larmes, les lunes, les fleurs de cerisier…) jusqu’à ceux propres aux temps modernes (trains, métropoles, lumières artificielles, maladies ou angoisses nouvelles…).

Cianciarelli glisse avec aisance à travers les innombrables plis de l’expérience humaine, se nourrissant de tout et se déplaçant sans cesse vers d’autres perspectives, occasions, visions.

jean-paul gavard-perret

Maurizio Cianciarelli, Haiiro, Phaos edizioni, 2026, 124 p. – 120,00 €