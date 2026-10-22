Il y a des amours heureuses avec Orsenna

Si perdre n’engage que la défaite, le succès, quant à lui, est devenu douteux. Réussir est une des formes de la constipation et conspire de plus en plus contre le silence, les mots rares et la vie intérieure. Alors, que dire d’un écrivain invité à la télévision, de surcroît académicien, dans l’univers le plus conventionnel dans la sottise âpre ? Rien, si ce n’est qu’un écrivain comme Orsenna, même passager clandestin des indigents écrans, demeure un écrivain.

Il le prouve dans son roman Grand amour. Il y a les écrivains qui cherchent la source du Nil et ceux qui pensent que, même découverte, elle, reste introuvable, car les fleuves n’existent que par les deltas qui rabaissent les sources à un point de fuite délétère et inexistant ; les deltas sont des détails de notre imagination, comme les sources sont les manigances de nos délassements.

Orsenna est un tintin sans flingue, plutôt qu’un tonton mitrailleur, une manière « d’adolescent anachronique (qui n’a) que deux goûts dans la vie, et tous les deux démodés : la chevalerie et la grammaire ». Sortir de l’enfance est toujours un drame, c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles un homme choisit d’être écrivain, de préférence à ferrailleur, proxénète, marchand de glaces ou haut fonctionnaire. En effet, grandir, c’est d’abord bâiller, découvrir la force d’itération sinistre, les remugles de la vie sociale, surtout lorsqu’elle devient élyséenne. « Alors intervint Dieu ».

Écrire est un disjoncteur qui court-circuite uniquement les paraboles du collectif que la cravate, les heures supplémentaires et les tractions avant symbolisent. Un écrivain brait de la solitude, puisqu’il n’a pas de passé, que du futur comme le verbe de l’âne. Au milieu des hordes, il est seul à lire Les trois mousquetaires à un enfant richement doté d’un walkman pour casque cérébral.

Orsenna s’amuse comme un roi danse. L’entrechat est sa loi. La cabriole, son destin. La littérature rachitique (qu’Orsenna dément à chaque page) est une poignée d’amour de l’épaisseur du trait qui lie l’insipidité à la terreur d’en manquer. Cette littérature du parc durassique se caractérise par l’imprécision, car la grammaire n’est pas faite pour les caniches nains, ni les laisses hélas ! Orsenna, lui, reluque du côté d’Orgambide de Marcel Moreau. Il épaissit le squelette lexical, patrouille dans les méandres qui se prennent pour des lacets en mimant les zigzags. Comme une belle femme aux yeux bleus, redoutables qui « vous traversent sans prendre le temps de vous voir », Orsenna vous renverse sans affectation. Le blizzard a son intérêt : quand il cesse, vous y voyez clair.

Dans cette perspective, Orsenna affirme avec force que « quand on n’est pas aimé, on n’est personne. Et quand on n’est personne, on peut devenir n’importe qui… Les chagrins d’amour sont des agences de voyages ». L’amour et le vent sont synonymes, de quelque côté qu’ils aillent. Chez Orsenna, il y a une puissance vitale qui n’additionne pas seulement la puissance et la vitalité, mais auxquelles il faut ajouter – à moins qu’elles ne les induisent – les hantises, l’ironie et les « univers dédaignés ». Ainsi, la littérature n’est plus un « déchet du Verbe », éloignée de la « manie de l’actualité » qui ne représente qu’un vide sur un cheval de bois ou le Parnasse à hauteur de limaces écrasées par un pneu.

Orsenna croit encore avec raison que « les hommes et les femmes devraient bénir ce qu’il reste de déserts », de mutisme et de vache à lait langagière. La langue n’est pas une médiation ou des « vacances arraisonnées ». Elle n’est pas forfaitisable sous peine de forfaiture. Orsenna est un anti-Rutebeuf. Il ne croit pas que « nous avons déjà longtemps vécu, et qu’y avons-nous gagné qui apporte à l’âme quelque garantie ? Rien d’autre, à mon sens, que des raisons de désespérer ». Le désespoir réclame trop. Orsenna ne participe ni aux pleurnicheries ni au refus du cœur « qui reproche tout à Dieu ». Le désespoir poétique n’est pas romanesque. Le roman désespéré n’a rien de versifiable. Quand on écrit, on passe toujours à côté des tristesses sans cause ni effet. Un écrivain n’a pas besoin de ce passe-temps. Comme la vraie vie, la vraie littérature est un enthousiasme, une piqure de rappel contre la névrotique morosité et les méfaits des Méphistophélès de pacotille dont la banqueroute de tout est l’autoroute, celle qui menace l’impasse au nom du cul-de-sac.

Orsenna, lui, s’amuse et nous entraîne dans son colin-maillard joyeux, équivoque et nourricier, car « la nature de Dieu est d’emplir le vide » et Dieu a, pour vicaires lacunaires, les écrivains. Ainsi, quand il évoque les hélicoptères « ces Christs mécaniques » qui « ont partie liée avec le divin » en raison de leurs assomptions et de la géographie aérienne qu’ils proposent, c’est un complément aux vers de Zone d’Apollinaire : « C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs / il détient le record du monde pour la hauteur ». La drôlerie est toujours une métaphore et la métaphore, toujours une esthétisation du bonheur.

En ce sens, l’écriture n’a aucun débouché et presque pas d’avenir. Orsenna comprend donc parfaitement Maître Eckhart : la littérature est toujours incréée dans cet « espace de pure conscience et de vacuité absolue où l’homme et Dieu ne font qu’un, par-delà le temps et l’espace » ; mais cela personne ne le sait, puisque tout est hors champ, c’est-à-dire dans cette révolution de l’intime qui prime sur toute révolte grégaire.

Dans ce nouvel art d’aimer, Orsenna s’ovide pour notre plus grand bonheur et s’invite au mess mitterrandien de l’inimitable. Dès lors, n’hésitez pas à prendre le sinagot ou la chaloupe de Douarnenez en sa compagnie : ce forban a toujours le pied marin et la plume aérienne.

Le grand amour est la dernière forme de l’art de souquer ferme.

valery molet