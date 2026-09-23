Elle aimant

(Comme enfer)

Quand le désir se constitue dans la solitude, celle-ci le parasite. Mais il s’y installe comme le coucou dans un nid qui n’est pas le sien mais estime n’appartenir qu’à lui. Mais devient-il une attente ou un interdit ? Faut-il choisir le bon (ou la bonne) ou s’en défendre ? Toujours est-il que la part de l’assujetti(e) est considérablement rétrécie. D’autant que la question « qui désirez-vous ?» demeure toujours mal posée. Elle suppose résolu ce qui constitue le problème puisque reste en balance s’en approcher ou fuir.



Certes, le désir travaille les conditions mêmes de sa décision. Reste à savoir s’il faut partir et ne pas pouvoir partir, craindre et continuer à aimer quelqu’un, chercher à s’en protéger ou en le préserver des autres. Bref, le désir divise et ne coïncide jamais totalement avec ce qu’il croit savoir ou attend. Quant à l’autre, il peut l’entendre et y répondre. Lui-même pour vivre l’amour. Ou s’en passer.

jean-paul gavard-perret

Photo : Man Ray