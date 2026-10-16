Davide Tranchina, Light-Years Away (exposition)

Réalité ou photographie ?

Davide Tranchina est, l’un des créateurs les plus reconnus de la photographie italienne contemporaine. En plus de vingt ans de recherche, son parcours joue entre réalité et artifice. L’exposition Davide Tranchina. Light-years Away retrace quelques-unes des étapes fondamentales de sa recherche.



Formé durant le passage de l’analogique au numérique, Tranchina développe une réflexion sur l’ambiguïté de l’image photographique,. Entre autres, sur ses processus de construction et sur le rapport entre photographie et réalité.



Cette exposition permet de relire certains moments centraux de son parcours. Elle culmine dans une œuvre inédite, conçue et réalisée spécialement pour Camera et ses espaces de la « Project Room ».

jean-paul gavard-perret

Davide Tranchina, Light-Years Away, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, Turin, du 17 octobre 2026 au 6 février 2027.

Catalogue publié par Dario Cimorelli Editore.