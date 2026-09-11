Anti-Gones

(Lionne aise)

Femme dite de mauvaise mais prophétesse, ni dans la religion juive, ni dans la religion catholique, elle est touchée par la grâce au surnaturel. Pour l’opinion commune et la théologie, c’est une incarnation de Satan mais ses images relèvent de l’Ecriture et des Lois. Ni pure ni sacrée, elle porte une part d’impureté et de profane (bref, une part humaine).

Mais elle tient des dieux infernaux et invisibles, défie des tyrans. Selon ses lois ancestrales, sa vocation de Pythie est de révéler l’invisible. Orphique, elle connaît la loi du destin et de la poésie même si, pour les hommes, ses émanations de l’esprit sortent de sa bouche de folle. Tout en se plongeant dans la perplexité, ce qui la fait jubiler, c’est d’être taxée d’imposture. Elle ferait écrire par un homme white trash et ex-prostitué son expérience vécue atroce, scandaleuse et diabolique. Au besoin, elle lui baiserait les pieds, d’autant qu’on fait passer cela pour sa littérature et elle s’en réjouit.

jean-paul gavard-perret

Photo : Tyrel Hampton