Cristina Cleri, Invisible Structures – Between Matter and Perception (exposition)

Vers l’inconnu

Avec Invisible Structures, Cristina Cleri poursuit une recherche qui explore les traces laissées par des structures invisibles avant qu’elles ne deviennent des formes reconnaissables.

Le matériel pictural devient ainsi l’endroit où image et perception entrent en relation réciproque. L’exposition réunit des œuvres déjà présentées dans l’exposition solo Polychromorfìa, en approfondissant les noyaux symboliques d’ Archétypes et Résonances. Elles deviennent des formes latentes, suspendues entre mémoire et apparition, qui se manifestent à travers un jeu de références, de persistances et de correspondances.

Les stratifications, épaisseurs et variations de surface génèrent des configurations instables, soustraites d’une lecture univoque. L’œuvre se définit dans le temps de l’observation, où la reconnaissance et l’imagination s’entrelacent. Le sens émerge de l’interaction entre la présence matérielle, la sédimentation de l’expérience et l’interprétation, tandis que le matériau pictural, principe fondateur, conserve des traces, introduit des discontinuités et ouvre des seuils à travers lesquels la forme émerge sans jamais se stabiliser.

Les œuvres de Cristina Cleri sont délimitées comme des constellations ouvertes, dans lesquelles ce qui apparaît ne coïncide pas avec ce qui se manifeste immédiatement. Chaque tableau reste un espace de possibilités, dans lequel la perception active des associations, des souvenirs et des processus de reconnaissance personnelle. L’œuvre s’achève ainsi dans la rencontre entre la présence matérielle et l’imagination de l’observateur.

Comme l’indique l’artiste : « Je n’essaie pas de représenter des images reconnaissables, mais de laisser émerger des traces capables d’activer une relation personnelle avec le spectateur. Ce qui m’intéresse, c’est ce moment où la perception devient expérience et où chacun peut trouver quelque chose d’inattendu, de différent, peut-être déjà présent en soi. » Ses peintures parviennent à générer une telle rencontre sous un nouveau regard.

jean-paul gavard-perret

Cristina Cleri, Invisible Structures – Between Matter and Perception, Punto Arte, Monza, du 27 août au 9 septembre 2026.