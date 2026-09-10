Armors Fati

Jeanne Vicerial s’est tournée dès l’adolescence vers la confection vestimentaire. Quittant Marseille pour Paris après des études de costumière puis de Design vêtement à l’École des Arts Décoratifs de Paris, elle a soutenu une thèse de doctorat : SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche).

Elle approfondit ensuite sa recherche par la mise au point d’un procédé robotique breveté permettant de produire des vêtements sur-mesure et sans chute. Parallèlement, elle s’engage dans une démarche artistique qui la pousse à fonder le studio de recherche et de création Clinique vestimentaire.



Au-delà de ses créations personnelles, elle initie rapidement de nombreuses collaborations avec des artistes d’horizons divers : photographes, sculpteurs, performeurs, chorégraphes, musiciens, parfumeurs. Armors réunit une quinzaine de nouvelles sculptures textile aux formats variés, quelques images d’archives, ainsi qu’un texte inédit du philosophe Emanuele Coccia et une conversation entre Jeanne Vicerial et l’historienne de l’art Ida Soulard.

C’est là une introduction idéale pour une artiste d’exception. reconnue pour sa pratique avant-gardiste repoussant les codes de l’industrie textile, questionnant la dichotomie sur-mesure / prêt-à-porter et interrogeant la place de la femme et du corps féminin dans la société.

jean-paul gavard-perret

Jeanne Vicerial, Armors, Les Presses du Réel, 2026, 104 p. – 28, 00 €.