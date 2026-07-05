Anne de Commines & Éric Desordre, L’infiguré

Ce qui vient

Eric Desordre, délaissant la figuration naturaliste et avançant dans la figuration métaphysique, fait néanmoins le jeu entre le réel et l’abstrait. D’autant qu’il a trouvé ici une partenaire particulière entre ce qui est et l’invisible voire l’impensable. Existent là une analogie, un dialogue, une recherche métaphysique mais pas que. Ici, la photographie trouve des mots. Ce n’est pas un besoin mais une nécessité. Certes, la poésie d’Anne de Commines n’illustre pas les images du photographe : elles emploie les siennes.



Mais jaillissent un jeu de miroirs et une mise en abyme qui nous sonnent là où deux expressions et expérimentations se conjuguent sans écartèlement douloureux. Exit les illustrations mais surgit une complicité sans s’apprivoiser. Comme le photographe, la poète écrit le noir et la lumière en une interface jusqu’à faire disparaître la dimension initiale des choses et en révéler l’appartenance à un autre univers, infime ou cosmique. La poétesse décrit des vivants mais délaisse la fidélité mimétique vers une sorte d’idéal alchimique moins en surnature qu’une expectative. Diverses incarnations prennent un autre sens dans cette recherche d’ interrogations existentielles.

Poèmes et photos commercent avec cohérence. Textes et images valent comme déclinaison poétique de la pensée qui interroge le réel mais plus en coïncidence synchrone, comme volonté et contingence fortuite. « Au-delà du réel, le réel. Pas d’irréel dans cette histoire. Le réel n’a pas de double, Pas besoin de fantasme ou de projection oraculaire », écrit le photographe.

Ce livre devient une peinture sans peinture pour faire disparaître la dimension initiale des deux genres. S’y perçoit une nudité révélée. Le lecteur franchit ses pores. Se devine et détaille l’ombre. Cet ensemble dépasse le mimétique dans une altération subtile sous la pression du rêve loin de retrouver des souvenirs ou mesurer ce qui reste. Voici un double songe orphique au-delà du sel vert des vagues libres.

jean-paul gavard-perret

Anne de Commines & Éric Desordre, L’infiguré, 2026, Signum éditions, 104 p.