Africa

Teranga est dernier album de la trilogie du Wau Wau Collectif. Ce groupe est le fruit d’une collaboration interculturelle onirique. Tirant son nom du mot wolof, « teranga » – qui désigne l’accueil, l’hospitalité envers autrui et, de manière plus générale, une rencontre partagée – devient le titre d’une vision interculturelle et rêveuse qui s’achève en beauté.

Le projet a vu le jour en 2018 dans le village de Toubab Dialaw, où deux musiciens, Arouna Kane et Karl-Jonas Winquist, en ont eu l’idée pour la première fois. Au fil des années suivantes, le projet a évolué : les deux producteurs ont échangé des fichiers via WhatsApp, intégrant leur réseau d’amis et de collègues à ce qui allait devenir le Wau Wau Collectif dont les deux premiers albums sont « Yaral Sa Doom » et « Mariage ».



Leur nouvel album a été finalisé et mixé pendant la première tournée du groupe : un périple de cinq semaines à travers l’Europe avec « trois Suédois, trois Sénégalaises et un chauffeur français, un charmant méli-mélo de langues », explique Karl-Jonas.

Nous retrouvons ici une base musicale solide, qui repose non seulement sur le vaste éventail culturel où le collectif puise son inspiration, mais aussi sur le talent hors pair de ses musiciens. L’album a été composé et interprété par pas moins de 26 auteurs-compositeurs et musiciens différents, jouant une gamme impressionnante d’instruments, allant du balfon au ngoni, en passant par la calebasse, le violon, le violoncelle, le saxophone et l’omnicord.



Le son qui en résulte est difficile à cerner, mais fait la magie de Teranga. Tantôt rêveur et méditatif, tantôt imprégné d’une âme organique, c’est un son tout à fait unique, à la fois anachronique et tourné vers l’avenir.

jean-paul gavard-perret

Wau Wau Collectif, Teranga, Sahel Sounds / Modulor, 2026.