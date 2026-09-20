Marco Malvaldi & Samantha Bruzzone, La scala di seta

Alchimie

Deux écrivains et deux détectives. Marco Malvaldi et Samantha Bruzzone, deux points de vue, masculin et féminin, une seule plume trempée d’humour et un duo de personnages. Serena et Corinna enquêtent, plongées dans les paradoxes du quotidien.

La première est chimiste. Et rien que cela suffirait à remplir ses journées, si ce n’était qu’en dehors du laboratoire, il y a aussi une famille joyeusement disparate qui réclame temps, énergie et patience. Quand une jeune architecte se présente avec une mystérieuse poudre à analyser en urgence, Serena pense se trouver devant l’une des nombreuses missions insolites de son métier.

Dommage que la cliente disparaisse sans régler la note. La femme s’appelait Chiara Sbrana. Serena ne le sait pas encore, mais Chiara est morte, renversée sur une route isolée. Accident ? Meurtre ? Féminicide ?



L’ enquête finit entre les mains de Corinna Stelea, une intendant brillante, avec un flair incroyable, une stature de basketteuse et un grade qui ne rend pas justice à ses capacités. Pour Corinna, la première énigme est justement cette petite poudre et la hâte avec laquelle Chiara voulait qu’elle soit analysée. C’est là que naît une collaboration inévitable avec Serena, qui, à sa curiosité naturelle, ajoute la compétence de scientifique. Une enquête menée à quatre mains, même si souvent à distance, entre intuitions, expériences et risques de plus en plus concrets.

Et afin de compliquer le tableau, demeure une mystérieuse « bonne nouvelle » promise à la mère peu avant sa mort, un appartement qui cache bien plus qu’il n’y paraît, des appels téléphoniques insistants et une chaîne d’indices qui, au lieu de restreindre le champ, l’élargit.



Dans ce troisième roman de la série avec Serena Martini et Corinna Stelea, les auteurs mêlent le plaisir de l’enquête sur un crime à celui de la découverte. Le polar avance à travers une intrigue riche en détails qui, comme dans une réaction chimique réussie, ne trouvent leur équilibre qu’à la fin.

Le tout est raconté avec une légèreté ironique, jamais gratuite, et un regard attentif sur les personnages, sans renoncer au goût du savoir : chimie, droit, technique picturale, science des matériaux – même la surprenante résistance de la soie – deviennent partie intégrante du récit, car elles expliquent, intriguent et, surtout, rappellent que la connaissance peut créer le merveilleux.

jean-paul gavard-perret

Marco Malvaldi & Samantha Bruzzone, La scala di seta, Sellerio Editore, 2026, 352 p. – 16,00 €.