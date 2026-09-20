Caryl Ferey & Alex Mach, This is London Calling

Pour assouvir son rêve…

Au Salon d’aviation du Bourget de 1932, Louise et son père sont parmi les spectateurs. La petite fille affirme qu’elle sera pilote. Lorsque Jean Mermoz se pose, elle s’échappe et court lui faire part de son ambition. Flatté, il lui conseille, à l’oreille, d’apprendre la mécanique. Depuis la mort de sa mère, elle vit avec son père propriétaire du cirque qui porte son nom. Elle devient trapéziste volant tout en se préparant à satisfaire son ambition. Elle apprend la mécanique et fait en sorte que les recettes du cirque lui permettent de se payer des leçons de pilotage.

Parallèlement, en Angleterre, Amelia est amie avec Jeff qui étudie à Cambridge et Matt qui est à Oxford. Ce trio veut garder son attitude irrévérencieuse.



Les années passent avec la montée des extrémismes, leur accession au pouvoir et la guerre. Louise veut gagner plus d’argent pour prendre des leçons de pilotage et n’hésite pas à faire son numéro sans filet. Et puis, c’est la guerre et le parcours de la jeune femme prend une autre motivation, venger le massacre de ses proches. Elle se fait appeler Louis et traverse la Manche…

Dans les années 1930/40, être une femme était rédhibitoire pour satisfaire certaines passions- il reste, hélas, encore aujourd’hui des freins tangibles. C’est le cas de Louise. De plus, venant d’un cirque familial, les possibilités financières sont maigres.

L’intrigue se déroule de l’année 1932 à l’année 1940, après la Bataille d’Angleterre. Le scénariste installe une suite de péripéties permettant à son héroïne de s’intégrer peu à peu dans le monde de l’aviation. Mais les circonstances ne sont pas paisibles et mettent les vies en grand danger.

Grâce à sa voix cassée, Louise, devenu Louis, peut faire illusion et devenir ce qu’elle a toujours voulu. Toutefois, il faut accepter de faire l’impasse sur les possibilités de dissimulation dans une telle promiscuité. Bien que l’Histoire montre que des femmes ont pu, pendant de longues périodes, cacher leur féminité.

Alex Mach assure un dessin réaliste et énergique, alors que Garluk Aguirre signe une colorisation élégante, tout à fait appropriée aux diverses atmosphères.

Les numéros de voltige, les décors de cirque, les aérodromes, les combats aériens sont rendus de façon dynamique avec une mise en scène très maîtrisée et une mise en page particulièrement réussie. Les modèles d’avions, les vêtements, les ustensiles de toutes natures les décors, prouvent un travail documentaire conséquent. Les personnages sont magnifiques tant dans leur représentation, que dans l’expression de leurs émotions, de leur gestuelle.

Le titre fait référence à un indicatif célèbre. L’album est superbe avec cette histoire passionnante et émouvante, d’une belle intensité, et pour un graphisme de haute volée.

serge perraud

Caryl Ferey (scénario), Alex Mach (dessin) & Garlik Aguirre (couleur), This is London Calling, Glénat, coll. 24×32, septembre 2026, 168 p. – 26,00 €.