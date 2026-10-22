Vieux thrènes

(Et conjurations)

Jadis moqueur, égaré, délibérément déceptif, j’ai vu passer des couples d’intellectuels prestigieux : Robbe-Grillet, Barthes et même Lacan et Althusser ! Leurs discussions occupaient des repas en évoquant ennuis domestiques, pannes de voiture et démêlés conjugaux (grands ou petits). Mais leur ironie créait un peu de pensée en sinuosité au sein même d’anecdotes nulles dont le but devait pousser quelques idées de vérité – sans perdre pied dans le trivial plus que dans l’altier à travers leurs loupes dont ne restait là que de la poudre de sucre glacé entre leurs doigts.

Parfois se penchant sur les secrets d’une dame qui cherchait à les prendre dans ses filets en roueries tortueuses. Pour l’un, il s’agissait d’une princesse, pour l’autre, d’une marquise et pour le maître – capable de répondre toujours à « Lalettre » libre d’être autre chose que substance – d’une exquise ogresse propre au marivaudage en guise de pochette surprise.

jean-paul gavard-perret

Photo : Rosalie Jeannot