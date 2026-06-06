Valérie Favre, Tout près, si loin – entretiens avec Axel Ruoff

La proximité et le lointain

Valérie Favre, née en Suisse, crée et poursuit une peinture originale peuplée de personnages et des créatures fantastiques. Après ses débuts au théâtre et au cinéma, elle se consacre à la peinture à la fin des années 1980, en adoptant une approche artistique conceptuelle et minimaliste. Aujourd’hui, Valérie Favre vit et travaille entre Neuchâtel et Berlin, où elle a enseigné la peinture à l’Université entre 2006 et 2025. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections à travers le monde et des expositions prestigieuses au Centre Georges Pompidou à Paris, au Kunstmuseum Luzern, au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

Durant plusieurs années, l’artiste suisse a reçu régulièrement dans son atelier berlinois l’écrivain allemand Axel Ruoff pour échanger autour de la peinture et de l’art en général. Leurs discussions avaient pour fil conducteur l’œuvre de Favre, les grandes phases qui la structurent, sa biographie. Ce livre d’entretiens est donc le résultat de ces nombreuses rencontres. Et pour celle qui a longtemps vécu à Paris et Berlin, sa vie et son travail demeurent indissociables.

Ici les conversation glissent du biographique aux techniques de sa peinture et son langage formel, tout en établissant des connexions avec l’histoire de l’art. Apparaissent comme ombres tutélaires qui marquent l’artiste les peintres Goya, Manet, Ensor, Redon, etc., mais également des philosophes et écrivains : Guy Debord, Nathalie Heinich, Maurice Blanchot, Georges Perec, Friedrich Dürrenmatt ainsi que le musicien Jacques Dalcroze, le cinéaste David Lynch et l’héroïne de jeu vidéo Lara Croft.

Pour Valérie Favre, son rôle d’artiste exige de réfléchir aux conditions de la production mais aussi aux thèmes sociaux et politiques. Dès lors, l’ouvrage se rapproche de mémoires. Y apparaissent les circonstances de son développement artistique et l’aboutissement d’expériences diverses comme scénographe, autrice de pièces radiophoniques, actrice de théâtre et de cinéma (avec Jean-Luc Godard).

Tous ces moments trouvent des échos dans la peinture envisagée comme projet d’une vie. Mais le livre est aussi une pérégrination à travers différents pays et époques, de sa Suisse à Londres, la France, la Belgique, les États-Unis, le Mexique le Japon et enfin et surtout Berlin après la chute du Mur et jusqu’au début du XXIe siècle.

Dans sa nécessité et sa singularité, sa peinture “pratique manuelle, salissante et lente” est située désormais dans un monde géré par le numérique et menacé par le changement climatique et la guerre. C’est pourquoi son oeuvre apparaît comme un acte de résistance.

L’ouvrage se termine par un essai où Axel Ruoff explore les caractéristiques ou thèmes de l’œuvre de Favre (le théâtre, le losange, l’hybride, etc.). Et l’ensemble est orné d’illustrations des peintures de Favre et photographies inédites de l’artiste ou de sa famille.

jean-paul gavard-perret

Valérie Favre, Tout près, si loin – entretiens avec Axel Ruoff, L’Atelier Contemporain, Strasbourg, 2026, 360 p. – 25,00 €.

