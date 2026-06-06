Nicoletta Cerasomma, Street Photograpy awards (exposition)

Enigmes et fascination

L’Italienne Nicoletta Cerasomma se distingue sur la scène de l’art contemporain par son originalité raffinée et son approche expérimentale qui défie toute définition conventionnelle. Ses recherches s’étendent entre la photographie, la peinture et l’installation. Elle tisse souvent un ensemble de langages visuels dans lesquels l’image n’est jamais simplement ce qu’elle semble être, mais plutôt une surface à questionner, déconstruire et réécrire.

Dans son œuvre, rien n’est laissé au hasard, et pourtant le hasard lui-même devient un outil créatif. L’inattendu, l’erreur et l’intervention de la nature sont des éléments essentiels d’un processus qui fusionne précision et intuition.

La créatrice aime superposer des images, des visions et construit des mosaïques ésotériques dans lesquelles symboles, archétypes et souvenirs convergent vers une esthétique hautement évocatrice et poétique. Mais parfois la simple photographie n’est pas que documentation mais un espace mental — un théâtre d’imagination et de possibilités. Ses œuvres oscillent entre rêve et hallucination, réalité et fiction, questionnant les frontières entre l’humain et le non-humain, le spirituel et le profane.

Son exploration de l’identité, de l’inconscient et de la mémoire collective est ancrée dans sa sensibilité méditerranéenne.



Ses œuvres ont été exposées dans des galeries prestigieuses à New York, Londres, Paris, Berlin et Milan, faisant d’elle l’une des voix les plus captivantes et visionnaires de la photographie.

jean-paul gavard-perret

Nicoletta Cerasomma, Street Photograpy awards, Lens 2026.

cf. nicolettacerasomma.it et nicolettacerasomma.

