Valeria Parrella, La Ragazzina

La mythique mystique

Valeria Parrella vit à Naples. Elle est l’auteure de romans, de nouvelles, de dramaturges et de livrets d’opéra. Avant ce dernier livre, elle a écrit entre autres Lo spazio bianco dont Francesca Comencini a tiré le film du même nom.Depuis des années, elle collabore avec « Grazia », « la Repubblica » et « Oggi ».

Pour son nouveau livre, ladite « ragazzina » est Jeanne d’Arc. Vierge, prostituée, sainte, folle. Beaucoup ont tant parlé d’elle, et ils le font encore. « Mais le truc, c’est qu’elle s’en fichait. », écrit l’auteure. Son héroïne a une mission claire devant elle, et quand les hommes comprennent qu’elle est sérieuse, ils essaient alors de la réduire à des entraves, à des conseils plus doux, pour la rendre aussi petite qu’eux. Au lieu de cela, le monde est immense, et elle le sait. Elle est indomptable, elle est incontrôlable, elle est pratiquement irréductible.

Vêtue de tenue d’homme, son crime valait l’excommunication. Elle galopa pour reconquérir les territoires que les Britanniques avaient pris à la France pendant la difficile guerre de Cent Ans ; elle galopa pour remettre le Dauphin sur le trône. Elle galope à la tête d’une armée qui croit en elle, car elle part en guerre d’une manière différente, avec clémence envers les peuples, laissant la bataille aux soldats, priant et cherchant justice. Car avant de tenir l’épée et la bannière, elle jouait avec ses frères, écoutait des histoires, faisait de beaux rêves et parlait à sa mère. Parce que d’abord, c’est une petite fille.

La Ragazzina est presque la traduction italienne de « la pucelle », la Demoiselle d’Orléans. Comme la guerre de Cent Ans, c’est presque comme chaque guerre, comme le siège d’Orléans, c’est presque comme un siège d’aujourd’hui. Comme le courage et la détermination de Giovanna sont ceux de toute fille qui s’interpose pour changer l’ordre des puissants et des choses : et cela sans presque.

Valeria Parrella prend donc l’une des figures historiques les plus incroyables, de conte de fées et en même temps les plus actuelles, et en fait la protagoniste d’un grand roman civil

jean-paul gavard-perret

Valeria Parrella, La Ragazzina, Feltrinelli, 2026, 2190 p. – 16,00 €.