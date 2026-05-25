Vain choeur de lait tû

(Botte à nique)

Echapper au conceptuel, au platonisme, débiter en petits bois le déclaratif (non sans rugosité et bienveillance contrariée), éviter de poétiser – comme disait l’autre – plus haut que son cul, fait de nous des avortons. Et cela se mérite. Ignorant de nous-mêmes et lancés dans notre vide, cela génère un contenant plus ou moins contenu.

Toutefois – sinon avec un jeu de cartes – ,ne parlons pas de réussite. D’autant que la libido fout rarement la paix à nos corps sinon sauf peut-être aux Augustiniens et Stoïques. Elle les ronge. Mais une fois mor,t elle asticote de tels spécialistes.

jean-paul gavard-perret

Photo : Jean-Marc Flauraud