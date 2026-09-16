Tout est calme dans les hauteurs (Thomas Bernhard / Jean-François Sivadier) 

La littérature au prisme du vaudeville

Un écrivain s’est installé à la montagne pour y vivre sereinement sa passion. Il nous est présenté avec une solennelle simplicité par sa femme, qui décrit avec allégeance sa grandeur, pour le faire apparaître dans sa splendeur. Une apologie de la littérature, avec ses travers, sa condescendance envers toute condition humaine qui ne s’accomplit pas en texte. L’apologie du verbe né de la souffrance suffisamment cultivée pour être magnifiée de toute autorité. Tous les lieux communs et références autorisé(e)s sont mobilisé(e)s, mis en contraste avec l’attitude faussement désinvolte des protagonistes de cette rhétorique qui prend un tour d’ordre chorégraphique.

L’ensemble est savoureux, porté par des comédiens irréprochables (évidemment Nicolas Bouchaud, Norah Krief, mais aussi Juliette Bialek, qui excelle dans le rôle de cruche brillante). Il s’agit certes d’affirmer la valeur de l’esprit, mais incarné par une célébration de la célébrité. Une magnification de l’ignorance, paradoxalement conçue comme intelligence de la déréliction.

Tout cela est savoureux, mais lancinant, car fait de redites et connivences redondantes. Le propos est conçu pour nourrir une puissance ironique dévastatrice, mais il est trop explicite pour s’avérer efficace. Au contraire, les excès de la caricature risquent de lui donner un aspect vaudevillesque.

christophe giolito

Tout est calme dans les hauteurs

Texte Thomas Bernhard

Mise en scène Jean-François Sivadier

Avec Nicolas Bouchaud, Norah Krief, Frédéric Noaille, Juliette Bialek et Valérie de Champchesnel

Traduction française Claude Porcell ; collaboration artistique Nicolas Bouchaud et Véronique Timsit ; scénographie Marguerite Bordat ; costumes Virginie Gervaise ; création sonore, régie générale et son Jean-Louis Imbert ; création et régie lumière Jean-Jacques Beaudouin ; régisseuse/habilleuse Valérie de Champchesnel ; perruques et maquillage Mityl Brimeur ; compagnonnage à la mise en scène Julien Vella ; stagiaire à la mise en scène Auriane Buchet ; administration et diffusion François Le Pillouer.

Au théâtre du Rond-Point, 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris, 01 44 95 98 00

https://www.theatredurondpoint.fr/fr/programmation/saison-25-26/theatre/tout-est-calme-dans-les-hauteurs

Salle Renaud-Barrault, Du 18 juin au 4 juillet 2026, du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 19h, durée 1h50.

Spectacle de la Compagnie Italienne avec Orchestre ; création après résidence à Bonlieu – Scène nationale d’Annecy le 23 septembre 2025.

Production déléguée Compagnie Italienne avec Orchestre ; coproduction Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Théâtre et Auditorium de Poitiers – Scène nationale, Théâtre national de Nice, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

La Compagnie Italienne avec Orchestre est subventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées.

L’œuvre théâtrale de Thomas Bernhard est publiée et représentée par L’ARCHE, éditeur & agence théâtrale. www.arche-editeur.com. Remerciements le Théâtre de l’Echangeur de Bagnolet, Le Théâtre du Rond-Point (Paris), Franziska Baur, Jacob Guédon, Ivan Marquez, Magali Pichard.