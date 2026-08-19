Ton utopie cathartique

(Les merveilles)

Revêtue de nuées dorées, d’harmonies aériennes, tu déploies nos émotions jusqu’à transformer les sentiments humains et les mouvements du corps et de l’âme jusqu’au-dessus de notre tête. Avec toi, nul ne sait où elle commence et où elle finit tant ta cascade agitée, sauvage. Elle monte plus que descend. Elle croît plus que décroît.

Nous dérivons par son flux qui nous emporte. Ce qui aurait dû être longuement attendu se présente soudainement et nos désirs sont décuplés. Tu es donc la travailleuse décisive de nos amours engagées par les chorégraphies libres, ensoleillées de tes gestes magiques. Un monde se découvre aux yeux de hommes. Ils deviennent abasourdis et sonnés.

jean-paul gavard-perret

Photo : Florence Deba