Terre des hommes (Antoine de Saint-Exupéry / Thierry Harcourt) – Avignon 2026



© Xavier François

Une conscience aux prises avec sa propre vulnérabilité

Sur le plateau couleur sable, un globe éclairé, une atmosphère méditative installée par la pondération musicale et par la présence de brume. C’est l’histoire d’Antoine de Saint-Exupéry, de sa promotion récente au statut de pilote de l’aéropostale, chargé de la liaison Toulouse-Dakar. L’auteur formule ses doutes, ses désirs, sa valorisation de la mécanique au service de l’humain, son mépris pour les petitesses de ses congénères. Une tempête provoque un accident ; le pilote et son mécanicien se jettent hors de l’appareil. Dans le désert, ce sont les doutes qui assaillent les deux hommes amenés à se découvrir, se soutenir, s’opposer aussi. Convaincus de leur perte, ils sont portés à des réflexions existentielles, potentiellement métaphysiques.

Pierre Devaux exprime avec conviction et sobriété les sentiments de Saint-Exupéry ; il trouve au fil de la narration l’occasion d’endosser de multiples rôles, se montrant tour à tour truculent, généreux, tendre.

Un spectacle humaniste, qui interroge la responsabilité de risques pris au nom des progrès de la communication, celle aussi de survivre à une épreuve, de porter un message à des descendants. Simple, habitée, la représentation est généreuse et engageante. Elle réactualise à bon escient une œuvre qui risque d’être un peu oubliée. L’adaptation est assez réussie, elle montre les espoirs et les atermoiements d’une conscience aux prises avec sa propre vulnérabilité, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur dans le pire.

christophe giolito

Terre des hommes

d’Antoine de Saint-Exupéry

mise en scène Thierry Harcourt

Avec Pierre Devaux

Adaptation théâtrale Pierre Devaux ; musique Tazio Caputo ; lumière Thierry Harcourt.

A l’ancien Carmel d’Avignon 3, rue de l’Observance 84000 Avignon

Du 4 au 23 juillet à 11h45, relâche les 10, 17 juillet, salle La Chappelle.