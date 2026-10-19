Sam Taylor-Johnson, The Self and the Portrait (exposition)

Sam Taylor-Johnson photographe ailée

L’œuvre de Taylor-Johnson figure dans de grandes collections publiques, dont le Museum of Modern Art, New York, l’Art Institute of Chicago, le Walker Art Center, Minneapolis, le Solomon R. Guggenheim Museum. The Self and the Portrait est sa première monographie complète, le photographe puisant ses images dans ses archives.

Elle s’est fait connaître dans les années 1990 et a participé à l’exposition fondatrice Sensation (1997) à la Royal Academy of Arts, Londres. Elle s’est tournée très tôt de la sculpture vers la photographie et la vidéo, mêlant sensibilité cinématographique et image fixe. Elle a reçu l’Illy Café Prize à la Biennale de Venise de 1997, a été nommée au Turner Prize en 1998 et a été faite OBE (Officier de l’ordre de l’Empire britannique) en 2011 pour sa contribution aux arts et à la culture britanniques.

Centrée sur les autoportraits, qui occupent une place centrale dans sa pratique, cette sélection s’ouvre sur les premières photographies en noir et blanc prises à Londres dans les années 1990, alors qu’elle était étudiante. Plus d’une décennie plus tard, l’artiste revient à l’autoportrait avec des images d’elle-même suspendue dans son atelier londonien, le corps semblant en apesanteur, comme soulevé par des ballons.

jean-paul gavard-perret

Sam Taylor-Johnson, The Self and the Portrait, Rizzzoli, 2026, 224 p. – 35,00 €.