L’unique

Pour Katherine Mansfield, le monde nous déborde – ainsi que notre vie intérieure. Dès lors, le paysage du monde, extérieur, est également une dimension du monde intérieur : attention, sensation, sentiment que l’on ne sait d’abord nommer ni penser selon la clarté rationnelle habituelle. Ses écrits évoquent des personnes, des lieux, une temporalité complexe, des relations, des actions.

L’auteure écrit des failles, des pluralités et des porosités là où parfois lieux ou temps arrachent la conscience qui se déploie hors des catégories communes du « moi », faisant de l’autrice comme une sœur de Virginia Woolf. « L’enfant » Mansfield qui venait d’« autrefois » écrit dans ses nouvelles ce qu’elle a connu et ce qu’elle a compris en Nouvelle-Zélande comme à Londres, prise dans la séparation, l’éloignement, la disparition sans fin.



Le temps, la mort imprègnent ses récits tout en mettant en scène le processus de l’imaginaire, celui d’une perception des éléments du premier monde où elle a vécu, de même que les éléments de l’Empire soumis à sa logique, ses règles de la réalité coloniale. Face à un tel univers spatio-temporel, elle devient parfois comme une sœur de Marguerite Duras, en accueillant comme elle autant la douleur que l’émerveillement, la joie.

Dans ce qu’on appelle son « modernisme colonial », elle a créé une articulation complexe entre appartenance impériale, position d’ “autre” coloniale, et invention d’une esthétique moderniste. Dans ce but, l’auteure déplace les hiérarchies de genre, de classe et d’ethnicité. La puissance de ses écrits réside aussi dans le fait qu’ils accueillent la porosité des êtres, l’accompagnent, la déploient, l’affirment comme une façon désirable d’exister.

jean-paul gavard-perret

Katherine Mansfield, Nouvelles et autres écrits, trad. de l’anglais par Véronique Béghain, Laurent Bury & Françoise Pellan, édition de Véronique Béghain & Laurent Bury, Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade (n° 689) , 2026, 1552 p. – 70,00 €.