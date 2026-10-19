Miroirs

Réalisatrice, écrivaine et parfois interprète de ses propres films, Elisa Fuksas oscille entre cinéma et fiction, construisant des œuvres où autobiographie, fiction et recherche de ses origines sont constamment entremêlées. En 2019, elle a réalisé The App pour Netflix, puis son autobiographique filmée iSola et Senza Fine, un documentaire dédié à Ornella Vanoni.

Ce nouveau film est le portrait publique et privé de Massimiliano Fuksas, dans lequel la relation entre protagoniste et réalisateur se reflète dans celle entre père (architecte) et fille. « Depuis combien d’années avons-nous commencé à faire ce film ? », demande la réalisatrice Elisa Fuskas au protagoniste. Et il répond : « Toute ma vie ».

L’histoire de ce film est celle de toute sa vie, composée d’architecture, de peinture, de rencontres extraordinaires, de passion, mais aussi de pertes et de souvenirs incongrus. Et grâce au tel film d’une vie, le père et la fille peuvent enfin apprendre à se connaître et s’inventer.

jean-paul gavard-perret

Elisa Fuskas, Da tutta la vita, 21 ème édition de Rome Film, Fest, octobre 2026.