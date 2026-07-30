Florence d’après guerre

Les Archives Ruth Orkin offrent un accès prioritaire à American Girl in Italy – 75th Anniversary Box Set Collection – une collection en édition limitée célébrant la série majeure de Ruth Orkin consacrée à Ninalee « Jinx » Allen Craig, dans les rues de Florence en 1951.

En tpigmentaires noir et blanc, cette collection marque la première et unique fois que Ruth Orkin Archive diffuse ses photographies accompagnées d’un récit complet. Ces images révèlent toute l’histoire d’un matin d’août dans l’Italie d’après-guerre. Le coffret comprend en outre deux photographies bonus et un essai commémoratif de Mary Engel.

jean-paul gavard-perret

Ruth Orkin, Photo Archive : American Girl In Italy, Editions Light Inside, Coffret en édition limitée, 2026.