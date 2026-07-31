Le maître et Marguerite (Mikhaïl Boulgakov / Caroline de Touchet & Romain Chesnel) – Avignon 2026

Ecriture exutoire

C’est d’abord une conversation badine, sur une question métaphysique. Elle est interrompue par un prétendu mage, qui déclare présider au destin des humains ; il en fait la preuve en décapitant une personne athée. A la société des auteurs moscovites, on assiste à l’autocélébration de l’URSS. Parallèlement, la personne témoin de l’accident, traitée comme dérangée, est aliénée. Le mage prend alors possession du théâtre de Moscou, au sein duquel il présente son propos sous forme de spectacle. Il laisse ses officiants débusquer le mal pour le soumettre à la vindicte publique.

Boulgakov se présente lui-même comme interné dans un service psychiatrique, dénoncé comme ennemi du peuple et de la révolution. Il écrit une satire de la diabolisation de tous les opposants au régime soviétique. Une histoire d’amour tendre et loufoque naît entre l’auteur et la femme que personne ne croit.

Il s’agit finalement de réhabiliter l’écriture, et de célébrer par une cérémonie sa valeur subversive. Le décor est assez neutre : un paravent de planches, percé de portes par lesquelles s’effectuent les multiples entrées et sorties des différents personnages. Le propos est porté par la musique, les effets de lumière et même quelques danses. Le ton est changeant ; il passe incessamment du tragique au comique ; par exemple, on assiste à une scène d’humour noir à l’institut médico-légal. Comme dans le roman, ce sont plutôt les moments de vérité qui paraissent curieux, suspendus à un environnement ironique et cocasse. La troupe est engagée, dynamique, efficace ; elle livre une représentation plaisante, diversifiée, baroque.

christophe giolito

Le maître et Marguerite

d’après l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov

adaptation de Caroline de Touchet

mise en scène Caroline de Touchet et Romain Chesnel

Scénographie Jordan Vincent ; composition Bruno Mégara ; costumes Max Rappetti-Mauss ; création lumière Simon Venon.

Au Théâtre du Roi René, salle de la Reine, 4 bis, rue Grivolas, 84000 Avignon,

Du 4 au 25 juillet 2026 à 13h45, relâche les 8, 15, 22 juillet, durée 1h20.

https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/9028-le-maitre-et-marguerite

Production Compagnie Les divergents.