Fête groove

Après « ‘Everything Must Go » et « Chain Yer Dragon » en 2025, Goose revient avec « Big Modern ». c’est une nouvelle étape de leur indie rock face à l’absurdité et un certain chaos du monde et de la culture. Ici, 15 titres sont tournés vers l’avenir entre ballades rock au piano typiques du Heartland, interludes de jazz orchestral aux accents marqués et rock synthétique survolté.

Grâce à ses grooves et ses riffs, l’orchestration de Goose transforme les genres passant d’une distorsion toujours possible jusqu’à de magnifiques harmonies chorales. Bref, cet album est une fête et une quête plus ample et le plus mûrement réfléchie que les précédents. L’expérience musicale est totale grâce à l’humour et l’ingéniosité musicale et une vision inimitable vers de nouveaux sommets.

jean-paul gavard-perret

Goose, Big Modern, Label Modulor, 2026.