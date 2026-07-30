Rodolphe & Laurent Gnoni, Pump– t.02 : « Une si belle histoire… »

Un western délicieusement amoral

Un jeune aventurier, Eddie, rescapé d’une attaque de diligence, s’empare des papiers d’une vieille dame, usurpe une identité, et réussit à se composer une respectabilité dans une petite cité de l’Ouest des États-Unis. Betty se présente comme sa cousine et entend profiter de sa situation. Or, comme lui, elle n’est qu’une aventurière sans scrupules. Ayant compris la supercherie, elle choisit de s’associer et même plus. Il en fait sa complice dans le crime quand elle se débarrasse du corps d’une vielle dame devenue gênante, allant jusqu’à une mise en scène pour dégager le mari.

Dans la ville, les circonstances permettent à Eddie de devenir shérif-adjoint ce qui lui offre, en toute légalité, de liquider un ancien complice venu le faire chanter. C’est en fouillant dans les documents volés à sa « tante », que le couple trouve une belle opportunité et s’engage dans une nouvelle manipulation des hommes pour des intérêts financiers…

En retenant pour cadre cet Ouest que les blancs veulent absolument conquérir, ces petites cités isolées les unes des autres, il est relativement facile d’imaginer des affabulations sans la capacité de vérification. C’est ainsi que Rodolphe installe ce petit voyou ambitieux, lui faisant accéder à une certaine notabilité avec la possession d’un saloon, d’un bordel, des lieux idéaux pour connaître des secrets.

Pour ce tome, il choisit d’ajouter une nouvelle personnalité pour conforter son intrigue, multiplier usurpations d’identité, faux-semblants, manipulations délictueuses et criminelles. Son duo de protagonistes complémentaires fonctionne à merveille dans le cynisme et l’absence totale de scrupules.

Le dessin de Laurent Gnoni est très synthétique, allant à l’essentiel tout en composant une galerie de personnages facilement identifiables et représentatifs de leurs fonctions. Il installe le récit dans des décors classiques, avec une mise en couleurs adéquate, relativement neutre.

Ce second volet étoffe une histoire en ajoutant nombre de protagonistes pour construire une intrigue anticonformiste, montrant que l’escroquerie, la prise de pouvoir, permettent l’accès à des situations confortables en toute impunité, à l’image de ce que l’on a sous les yeux constamment.

serge perraud

Rodolphe (scénario) & Laurent Gnoni (dessin et couleurs), Pump – t.02 : « Une si belle histoire… », Éditions Anspach, mai 2026, 46 p. – 15,50 €.