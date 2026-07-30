George Sand, Le souffle de la liberté (Brigitte Bladou) – Avignon 2026

George Sand, telle qu’en elle-même

Au piano, Brigitte Bladou joue des pièces romantiques. Elle relate l’amour de Musset, parle de sa relation avec Chopin, au moment où elle la vit. Elle se livre aussi à une célébration ouverte de la nature. À la demande de son fils, elle évoque son enfance, ses ambitions d’émancipation. C’est un parcours de vie qui se déroule sous nos yeux ; l’autrice exprime son acceptation de l’existence, de ses aléas, mais aussi sa détermination à défendre ses droits. Les grandes intentions n’excluent pas les conflits familiaux, les tensions dans le cercle des amis. La liberté affective de George Sand n’est pas acceptée par ses enfants. Les sources du spectacle sont diversifiées : une page de La mare au diable, des lettres (à Balzac, à Flaubert, à Chopin) y sont intégrées.

L’entreprise est charmante et vivement déployée, mais le ton et les moyens restent limités ; sentant l’amateurisme, le spectacle demeure une présentation agréable de la démarche de l’autrice qui n’a plus aujourd’hui grande presse, mais ne mobilise que des moyens modestes, et un jeu s’allure trop sincère pour faire susciter un véritable intérêt dramatique.

La représentation est tendre, intimiste ; elle a le mérite de nous faire découvrir certains aspects théoriques du propos de George Sand : ainsi du lien entre romantisme originel et romantisme politique, qui s’exprime notamment en 1848 : le lien avec la nature est source d’égalité. La science doit être éclairée par l’amour, au risque d’une perte de la civilisation.

christophe giolito

George Sand, le souffle de la liberté

écrit et interprété par Brigitte Bladou

Avec Brigitte Bladou et Ilyas Philippe

Collaboration artistique Wally Valerina Bajeux ; musique Brigitte Bladou ; collaboration artistique François Bourcier ; régie Enzo Gamal ; collaboration artistique Colette Louvois.

A la Comédie Saint Roch, Novotel Avignon Centre

20 boulevard Saint Roch – 84000 Avignon

du 4 au 25 juillet 2026 à 18h15, relâche les 10, 17, 24 juillet, durée 1h15

Guichet ouvert à partir du 3 juillet tous les jours de 9h30 à 21h30

07 61 44 92 50 contact@comediesaintroch.fr

Production Emmanuel Phillipe (Arts en scène Méditerranée)