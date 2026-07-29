La Calabre d’aujourd’hui

Alessia Rollo est née en 1982 dans le sud de l’Italie, où elle vit et travaille. Après avoir obtenu un diplôme en communication visuelle à l’Université de Pérouse, elle a obtenu un master en photographie créative à l’EFTI, à Madrid, en 2009. Ses projets se concentrent sur la région méditerranéenne, dans le but de construire un récit visuel contemporain et d’offrir de nouvelles perspectives sur ce territoire. Sa pratique est souvent orientée vers l’élargissement du sentiment de communauté par la réappropriation d’histoires, de souvenirs et de matériaux visuels.

Altera Italia explore la culture rituelle du sud de l’Italie : un voyage physique mais aussi à travers le temps pour découvrir les racines et les significations des festivités qui ont façonné l’identité du Sud. Pendant le néoréalisme, le sud de l’Italie fut étudié visuellement par des anthropologues, cinéastes et photographes qui, par leurs recherches, engendrèrent la conviction d’une société archaïque-primitive et la naissance conséquente de stéréotypes sociaux. Dans cette œuvre, qui comprend des documents d’archives historiques et des photographies produites par l’artiste, le spectateur est confronté à des images qui représentent une partie d’un vaste patrimoine rituel encore vivant aujourd’hui. L’imagerie créée est délibérément évocatrice et non descriptive.

Pour cette raison, les photographies sont modifiées avec des techniques de manipulation analogique et numérique qui introduisent le spectateur dans un univers réenchanté, sensoriel et spirituel.

jean-paul gavard-perret

Alessia Rollo, Altera Italia, Edition Miracoli Visivi – 40,00 € et

Musée national d’archéologie de Reggio de Calabre, été 2026.

