Olivier Bocquet & Brice Cossu, FRNCK – t.11 : « Deuxième chance »

Que c’est difficile de rejoindre l’être aimé !

Franck, de retour dans notre époque, malgré sa notoriété, ne rêve que de retrouver Kenza pour la ramener avec lui. Or, comment retourner dans la Préhistoire ? Aussi, quand il a connaissance de la mise au point, par la professeure Zelewski, d’une machine à partir de son couteau suisse, il fait tout pour utiliser l’objet impossible. Avec sa petite bande augmentée de quelques individus, il se retrouve près du volcan où se situe le passage entre les époques. L’activité de celui-ci pose quelques problèmes. Ils échappent de peu à une catastrophe. Mais, en voulant protéger la machine, Franck provoque un saut dans le passé. La batterie est presque déchargée. Ils vont devoir attendre plusieurs mois avant de pouvoir modifier les événements comme Franck le souhaite. Or, dans cette période…

Avec cette série, le duo d’auteurs met en scène un récit où se mélangent dans un joyeux désordre apparent science-fiction, paradoxes temporels, aventures musclées, humour, actions toniques, émotions… Ils conçoivent une histoire où les interactions s’entrelacent pour donner une intrigue retorse, subtile, d’une belle efficacité pour susciter l’intérêt.

Avec ce nouveau tome, les événements se précipitent offrant une double lecture en reprenant des scènes de l’opus précédent avec un angle de vision différent, apportant des réponses à des questions en suspens. C’est très efficace pour tenter de répondre à une interrogation existentielle : peut-on changer des événements à venir, changer un destin sans provoquer des bouleversements catastrophiques ?

Brice Cossu continue d’assurer, avec le même talent, une mise en images d’une lisibilité exemplaire. Il a installé une galerie de protagonistes immédiatement identifiables même si certains ne sont plus présentés de la même manière, comme ce couple de préhistoriens passé par le XXIe siècle.

La mise en couleurs de Yoann Guillo avec ses teintes vives, voire violentes, restitue la brutalité des éléments, de la nature préhistorique.

Ce nouvel album installe une suite d’actions captivantes, qui se dévore avec une belle attention pour la tonicité du récit et l’attachement que l’on peut éprouver pour des personnages. Le graphisme, avec sa beauté et sa réalité, n’est pas étranger à cet attrait.

serge perraud

Olivier Bocquet (Histoire et scénario), Brice Cossu (Histoire et dessin) & Yoann Guillo (couleurs), FRNCK – t.11 : « Deuxième chance », Dupuis, coll. Tous Publics, mai 2026, 64 p. – 12,95 €.