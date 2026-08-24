Rêves aux lotions

Chaque jour tu te réinventes sans rien perdre de ta puissance et de ta liberté. Au contraire ! Tu es si captivante parce tu es si normale mais certains rêvent de ton lieu inconnu et pensent qu’ils ne le ne connaîtront jamais. Et soudain, ce sont des vérités qui meurent chez ceux auxquels parfois tu es liée.

Mi-Africaine mi-Européenne, te voilà colombine en exil. Par ton mariage, tu as donné à ton homme les plus beaux des enfants. Chaque fois tu restes en quête du mystère de vies qui te fascinent et dont le plaisir tue. Ecrivaine, tu l’articules avec une précision documentaire voire archivistique. Ah, tes mises en récit et en abyme ! De ta volonté première et par ton énergie, combien est vivante ton existence !

jean-paul gavard-perret

Photo : Saul Leiter