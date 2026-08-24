Contes de Feu ou La colère du Petit Chaperon Rouge (Emma-Jo Beauvallet)



© Serguey Varenne

Rouge vive

Les personnages de nos contes familiers prennent vie ; nous en av(i)ons l’habitude, issue des émerveillements de notre enfance. Ces êtres de chair viennent devant nous non seulement revivre, mais encore remettre en cause les éléments de leur existence, pour essayer de les porter, voire de les modifier. Il s’agit donc d’intériorité, de souffrances et de pathologies, qu’on traite à coup d’analyses morales ou de thérapies psychologiques. Nous participons donc à une errance qui interroge l’image que nous avons des protagonistes de ces histoires qui nous ont bercés, une fois brossé(e)s au prisme de l’actualité des violences sexistes et sexuelles, dont la dénonciation est très présente cette année à Aurillac.

La compagnie “Le cœur gros” se caractérise par un jeu spontané et généreux, qui nous emporte dans sa feinte naïveté, pour mieux questionner nos représentations, au fil d’un texte rondement mené. Une belle énergie collective s’exprime dans la réinterprétation de nos légendes familières, la reformulation de nos doutes sur l’angélisme de ces narratifs au symbolisme éculé. Le public est charmé par la simplicité et l’efficacité des effets spéciaux qui consument les effets spécieux de la littérature sous sa forme prétendument aseptisée. Certes, on peut regretter que certaines métaphores ne soient pas assez développées, que quelques ellipses donnent dans la facilité. Mais la croissance et les subventions, donneront à la troupe les moyens qui la porteront vers de beaux succès.

christophe giolito



Contes de Feu

ou La colère du Petit Chaperon Rouge

Écriture et mise en scène Emma-Jo Beauvallet

Avec Emma-Jo Beauvallet, Ludovic Bou et Damien Le Délézir

Régie son et lumière Angélique Guillot ; composition musicale et création sonore Romain Mulochau ; voix-off Hélène Raimbault, enregistrée et mixée par Niobé.

A Aurillac, Festival international du théâtre de rue, du 19 au 22 août, à 14h45, sur la pastille 85. À partir de 12 ans, durée 1h15, mention de violences sexistes et sexuelles.

Production Compagnie Le Cœur Gros. Spectacle créé en résidence en septembre 2025 au Centre culturel Georges Brassens à Avrillé et au théâtre du Champ de bataille à Angers.