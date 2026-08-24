Souffrances

Sicile, début du XXe siècle. À Castellatani, les hommes sont destinés à respirer la poussière de soufre. La grande mine sur la colline est un dieu cruel qui dévore le coeur et lui rend sueur, fatigue et promesse de travail. Teresa a grandi avec un désir plus grand que son âge : devenir enseignante et enseigner aux enfants du village comment rêver d’un monde meilleur. Mais dans une réalité où les choix sont déjà écrits par la tradition, sa vie est entremêlée avec celle de Giovanni, un mineur de soufre qui connaît aussi bien les tunnels souterrains que les pièces de sa maison.

Leur mariage est né de la nécessité, et pourtant, entre des quarts épuisants et des promesses brisées d’avenir, les deux découvrent un amour lent, fait de regards et de petits gestes, capable de résister aux lois morales inviolables d’une communauté fermée perchée dans l’arrière-pays. Un amour qui peut les protéger de la misère, mais pas pour toujours.

Irene Di Liberto raconte une histoire d’antan avec une voix chaleureuse et émotive, en partant du souvenir de son grand-père paternel, Caruso, des mines de soufre de Casteltermini, l’une des mines les plus importantes d’Europe.



La zolfatara est un grand roman de femmes et d’hommes, de mères et de filles, de rêves qui résistent même lorsque tout semble nier le changement. Une saga familiale du sud de l’Italie capable de parler au présent et de toucher des cordes universelles.

jean-paul gavard-perret

Irene Di Liberto, La zolfatara, Piemme Edizioni, 2026, 432 p. – 20,00 €.