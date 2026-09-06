Prendre soin (Alexander Zeldin)



© Jean-Louis Fernandez

Ce qui reste d’humain, face au déclassement

C’est une arrière-cuisine, une pièce jouxtant un entrepôt, dans laquelle on trouve des étagères remplies de produits nettoyants, un frigo sur lequel trône une machine à café. L’embauche est elliptique : sans civilité, les comportements sont immédiatement évalués, mis à l’épreuve, sélectionnés. La discrimination de tous les instants, qui conduit au sentiment d’exclusion. L’attitude du recruteur est significative : dynamique, dominateur, méprisant, il incarne le manager caporal, d’autant plus sévère qu’il est proche de ses subordonnés, qu’il partage en un sens leur infortune. L’autorité se déploie au mieux lorsqu’elle constitue le seul pouvoir.

La représentation se déploie au rythme lent des employés pendant les pauses ; chacun(e) y prend une place modeste, souvent autocentrée, dans laquelle les bribes de discussion tentent d’introduire une brèche. Nous sommes soumis à la frénésie un peu désordonnée des gestes de nettoyage, compensée par l’inertie, sinon la léthargie des moments de coupure. Seules les explosions de violence viennent rythmer le propos, au risque de le dynamiter par leur forme souvent hermétique.

Même s’il ne se révèle pas par un caractère profondément touchant, comme ses précédentes productions, le spectacle d’Alexander Zeldin reste humain, honnête et attachant.

christophe giolito

Prendre soin

Texte et mise en scène Alexander Zeldin , d’après Beyond Caring

Avec Patrick d’Assumçao Philippe, Nabil Berrehil Nassim, Charline Paul Susanne, Lamya Regragui-Muzio Louisa, Bilal Slimani Mahir, Juliette Speck Esther.

Compagnie Alexander Zeldin ; collaboration à la mise en scène Kenza Berrada ;

scénographie et costumes Natasha Jenkins ; lumières Marc Williams ; son Josh Grigg ; mouvements Marcin Rudy ; coach vocal Hippolyte Broud ; coordinatrice d’intimité Claire Chauchat.

Assistante costumes Gaïssiry Sall Assistant son Antoine Reibre Régie générale et lumières Léo Garnier, Erwan Emeury Régie plateau Vincent Rousselle Régie son Victor Koeppel Régie costumes Noémie Reymond, Gaïssiry Sall Construction décor et accessoires Théâtre national de Strasbourg Direction de production Marko Rankov Administration de production Émilie Oudet (Cyclorama).

Au Théâtre de la Ville – Les Abbesses du 4 au 16 juin 2026, du mardi au samedi à 20h00, le dimanche à 15h00, durée 1h15. https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/theatre/prendre-soin 01 42 74 22 77.

Production Compagnie A Zeldin. Coproduction Théâtre national de Strasbourg – Fondazione Teatro Metastasio, Prato – Les Célestins, Théâtre de Lyon – Le Volcan, scène nationale du Havre. La compagnie A Zeldin est conventionnée par le ministère de la Culture / DRAC Île-de-France. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre national.